Инвесторы требуют с ЦБ миллионы рублей из-за остановки торгов 24 февраля

Инвесторы назвали объем убытков от приостановки торгов на Мосбирже
Остановка торгов на Мосбирже в 2022 году привела к убыткам в размере 140 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на частных инвесторов.
Московская биржа приняла решение о приостановке торгов в конце февраля 2022 года. Клиентам не удалось закрыть маржинальные позиции, в связи с чем у них образовались долги перед брокерами.
В Банке России отмечают, что продолжение торгов могло бы повлечь за собой еще большую волатильность котировок. Как утверждается, регулятор должен был сделать такой шаг для выработки алгоритма действий в условиях серьезных геополитических рисков. Решение приостановить торги в тот период также приняла Санкт-Петербургская биржа.
Частные инвесторы подали иск к ЦБ в связи с финансовыми потерями, с которыми они столкнулись.
Ранее старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева рассказала «Известиям», что Мосбиржа продемонстрировала рекордный объем торгов в 2023 году. В общей сложности объем торгов на рынках Московской биржи за 12 месяцев 2023 года увеличился до 1,3 квадрлн рублей (1,1 квадрлн рублей — за 12 месяцев 2022-го).