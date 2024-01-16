Инвесторы требуют с ЦБ миллионы рублей из-за остановки торгов 24 февраля

Остановка торгов на Мосбирже в 2022 году привела к убыткам в размере 140 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на частных инвесторов.

Московская биржа приняла решение о приостановке торгов в конце февраля 2022 года. Клиентам не удалось закрыть маржинальные позиции, в связи с чем у них образовались долги перед брокерами.

В Банке России отмечают, что продолжение торгов могло бы повлечь за собой еще большую волатильность котировок. Как утверждается, регулятор должен был сделать такой шаг для выработки алгоритма действий в условиях серьезных геополитических рисков. Решение приостановить торги в тот период также приняла Санкт-Петербургская биржа.

Частные инвесторы подали иск к ЦБ в связи с финансовыми потерями, с которыми они столкнулись.