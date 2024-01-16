В Турции возникли проблемы с получением платежей из России

Турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники в бизнес-сообществе.

Проблема начала принимать серьезный характер с декабря 2023 года. Тогда многие экспортеры начали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России. Такие переводы либо отправлялись некоторыми частными банками обратно напрямую, либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию. По данным газеты, такие денежные переводы почти прекратились с 1 января, эта ситуация сильно бьет по экспорту, а бизнес ждет срочных решений для продолжения торговли в РФ.

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На фоне конфликта на Украине и санкций ЕС и США объем торговли между Турцией и РФ, как отмечает Ekonomim, растет. В 2023 году турецкий экспорт в Россию увеличился на 23,2%, до $9,4 млрд, по сравнению с 2022 годом. В экспорте лидируют химическая промышленность, машиностроение, автопромышленность, свежие фрукты и овощи, электроника.

Некоторые представители этих секторов сообщили газете, что столкнулись с проблемой недополучения или полного отсутствия перечисленных средств за оплату товаров. Проблемы есть и в сфере морских перевозок, где судовладельцы, доставляющие товары в РФ, тоже заявляют о проблемах с оплатой.

Ekonomim пишет, что проблемы с денежными переводами могут быть связаны с расширением западных санкций и опасениями турецких банков и посредников попасть под вторичные санкции. При этом финансовые структуры часто перестраховываются, отказываясь проводить платежи даже за товары компаний, не внесенных в санкционные списки. Минторговли Турции в связи с этим, отмечает газета, начало разбираться в проблеме и собирает данные о подобных отказах. Кроме того, россиянам стало сложнее регистрировать компании в Турции и открывать счета в местных банках.

При этом компании жалуются, что не могут получить от банков четкую информацию о причинах отклонения платежей. Банки же заявили изданию, что никаких комментариев относительно сложившейся ситуации они предоставить не могут.