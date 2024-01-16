Россия рекордно нарастила поставки нефти в Турцию

По итогам декабря 2023 года морские поставки нефти из России в Турцию достигли рекордной отметки в 444 тысячи баррелей в сутки. Этот показатель составил около 13 процентов от общего морского сырьевого экспорта РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

При этом около 70 процентов от поставленных объемов российского сырья в Турцию было отгружено в местном порту Алиага. В сравнении с ноябрем среднесуточные морские поставки в средиземноморскую страну увеличились на 12 тысяч баррелей. В то же время подавляющая часть экспортируемого сырья (около 85 процентов) была отправлена из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, уточнили аналитики.

Эксперты прогнозируют, что в январе 2024 года объем морского экспорта нефти из России в Турцию также окажется выше отметки в 400 тысяч баррелей сутки. Наращивание поставок они связывают с тем, что поставки сырья в этом направлении становятся более привлекательными на фоне кризиса в Красном море из-за ракетных атак на торговые суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла».

Другими ключевыми импортерами российской нефти стали азиатские страны, включая Индию и Китай. Эти государства приняли у себя в общей сложности около 76 процентов от суммарных объемов морских поставок России за рубеж, заключили эксперты.