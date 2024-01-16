В Госдуме оценили предложение о запрете поставок импортного пива

Возможный запрет на ввоз в Россию пива из недружественных стран станет еще одной мерой по усилению государственного контроля за оборотом алкогольных напитков. Об этом в беседе с РИА Новости заявила депутат Государственной Думы Тамара Фролова.

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По ее словам, ограничение поставок импортного пенного логически продолжит тему наведения порядка с «наливайками». Фролова напомнила, что соответствующий законопроект уже была рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении.

«Пиво не является продуктом первой необходимости, и без него мы точно проживем», — оценила возможный запрет депутат.

Она отметила, что России необходимо наращивать свой технологический суверенитет во всех отраслях, где это возможно. К тому же, не стоит поддерживать экономику западных стран на фоне введения ими антироссийских санкций. По ее словам, запрет на импорт пива может помочь развитию отечественного бизнеса.

«Самое главное — сохраним здоровье нашей нации! Меньше алкоголя — выше продолжительность жизни», — поддержала Фролова инициативу коллег.