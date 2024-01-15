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Поставки яиц из Турции в Россию отложили из-за шторма на Черном море

Поставки яиц из Турции в Россию задерживаются на фоне шторма на Черном море, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.

Поставки яиц из Турции в Россию отложили из-за шторма на Черном море
© globallookpress.com

По данным портала, в Турции своевременно завершили таможенное оформление партии яиц в размере 900 тыс. штук. Она должна была прибыть в порт Новороссийска в понедельник, 15 января.

Вместе с тем, из-за сложных погодных условий в порту, выход судов был задержан. Ожидается, что яйца поступят в Россию не позднее 20 января.

Напомним, что правительство России разрешило беспошлинный ввоз в страну 1,2 млрд яиц. Это было обусловлено тем, что во второй половине 2023 года в большинстве регионов РФ значительно выросли цены на этот продукт. Власти предположили, что за счет поставок удастся сбить ценовое давление.

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