В России могут ввести запрет на экспорт бензина
Власти рассматривают возможность введения запрета на экспорт бензина после остановки установки каталитического крекинга на одном из российских НПЗ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ранее в Минэнерго сообщили, что специалисты начали ремонт одной из установок каталитического крекинга на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В связи с этим произошло снижение производства автомобильных бензинов.
Источники отметили, что руководство компании обратилось к ведомству с просьбой скорректировать график производства нефтепродуктов, а также объемы биржевых продаж. Кроме того, «Лукойл» попросил других участников рынка помочь с поставками до 200 тыс. тонн Аи-95 в январе и феврале.
По словам собеседников агентства, компания прекратила экспорт топлива с тем, чтобы направить объемы на внутренний рынок
Источники заметили, что на фоне проблем с установкой правительство России вновь вернулось к обсуждению приостановки экспорта бензинов.
Напомним, что ранее экспорт был запрещен с той целью, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Запрет был снят 17 ноября, после того, как стоимость бензинов достигла приемлемых значений.