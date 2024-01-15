СМИ выяснили, сколько газа для ЕС придется отправлять в обход Красного моря

РИА Новости подсчитало, что почти пятую часть предназначенного для ЕС сжиженного природного газа (СПГ) могут перенаправить в обход Красного моря. Это связано с решением Катара приостановить перевозки по этому маршруту.

Йеменские хуситы ранее пообещали атаковать корабли в Красном море, как-либо связанные с Израилем. Серии атак с использованием ракет и беспилотников продолжаются с ноября 2023 года, многие компании приостановили рейсы через Красное море. 18 декабря такое решение приняла британская BP, это привело к росту цен на нефть.

Компании перенаправляют свои корабли через мыс Доброй Надежды, что прибавляет к рейсам около десяти дней.

15 января появились новости о решении QatarEnergy временно остановить перевозки СПГ через Красное море.

Как отмечает РИА Новости, 13 процентов (15 миллиардов кубометров) всего экспорта катарского СПГ приходятся на ЕС. Вероятнее всего, что эти объемы доставляли по Красному морю, отмечает агентство.

Всего за десять месяцев 2023 года Евросоюз импортировал 79,4 миллиарда кубометров СПГ. То есть на Катар приходится 18,7 процента европейского импорта.