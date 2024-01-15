В Нигерии инфляция достигла 27-летнего максимума

"В декабре 2023 года общий уровень инфляции увеличился до 28,92% по сравнению с общим уровнем инфляции в ноябре 2023 года, который составлял 28,20%, - говорится в докладе бюро. - В годовом исчислении общий уровень инфляции был на 7,58% выше зафиксированного в декабре 2022 года уровня, который составлял 21,34%".