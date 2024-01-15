Путин выступил за расширение возможностей для размещения бумаг ряда компаний
Президент РФ Владимир Путин выступил за расширение возможностей для размещения ценных бумаг высокотехнологичных компаний на бирже и инвестиционных платформах. Соответствующее поручение было дано властям страны, следует из документа, размещенного на сайте Кремля.
Вопросом займется Правительство РФ совместно с Банком России и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Им поручено принять дополнительные меры для реализации цели.
Предполагается, что доклад, посвященный расширению возможностей, будет подготовлен до 1 мая.
Ранее Путин сообщил о необходимости упростить эмиссию акций для небольших динамично растущих компаний из высокотехнологичного сектора. Глава государства отметил, что для капитала высокотехнологичных быстро растущих бизнесов нужны отдельные решения.
Как уточнил президент, речь идет как о биржах, так и о инвестплатформах, «где частные инвесторы могут стать настоящими совладельцами перспективных стартапов».