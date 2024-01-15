Опрос: французы решили экономить на еде и отоплении в новом году

Больше половины французов (57 процентов), опрошенных компанией Wavestone, заявили, что в 2024 году сократят потребление электроэнергии. Об этом сообщает Le Figaro.

© Unsplash

Почти каждый второй респондент заявил, что планирует сократить потребление газа (45 процентов) и бензина (49 процентов). Треть (32 процента) французов планируют сократить расходы на еду, 56 процентов — расходы на досуг, 64 процента — траты на одежду.

Цены на электроэнергию во Франции с 1 февраля вырастут на десять процентов, а бюджеты домохозяйств находятся под инфляционным давлением в течение уже многих месяцев, отметил консультант Wavestone Жюльен Миникони.

«[Экономия], скорее, связана с бюджетными ограничениями, чем с экологической сознательностью», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что у французов уже сформировались «определенные рефлексы», к примеру, не включать отопление слишком сильно, и это «не обязательно влияет на их повседневный комфорт».