Депутат Госдумы назвал причины роста неофициальной занятости в РФ

Как стало известно, Росстат подсчитал, что каждый пятый сотрудник в России работает неофициально, за год - рост на 500 тысяч человек. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал причины такой тенденции в комментарии "РГ".

По оценке парламентария, цифры Росстата - именно о тех, кто не трудоустроен официально, при этом его отношения с работодателем могут быть каким-то образом оформлены.

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"Тут речь все-таки не идет о нелегалах, которые получают, как в 90-е, купюры в конвертах, их-то в стране, по сведениям Минтруда, примерно 660 тысяч, не более 0,8% от трудоспособного населения", - отметил Журавлев.

Прежде всего, имеются в виду самозанятые, считает он.

"Государство само дало в руки населению такую возможность - и весь частный бизнес предпочитает сейчас нанимать именно таких работников", - уточнил Журавлев.

Он объяснил, почему это выгоднее. Так, за каждого сотрудника приходится платить страховые взносы.

"А самозанятый закрывает все вопросы с выплатами государству без участия нанимателя. Это может быть обязательным условием, указанным в вакансии, таким образом, предприниматели стараются снизить налоговый гнет", - отметил депутат.

Журавлев также отметил, что россияне активно подрабатывают - и подработка как раз может быть неофициальной - просто потому, что нельзя занимать сразу две должности в разных, порой даже конкурирующих, организациях.

"Опять же, повторюсь, никаких законов они таким образом не нарушают, самозанятые - вполне легальный сегмент экономики. И налоги они тоже платят, только сами - 4%, работая с физическими лицами, и 6% с юридическими", - пояснил парламентарий.

Член экспертного совета при комитете по финансовому рынку Государственной Думы РФ Станислав Паулаускас тоже обратил внимание, что Росстат относит к неформальной занятости в том числе работников со статусом самозанятых. Но и "теневой" сектор тоже, конечно, вносит свой вклад.

По его оценке, сложности в получении официальной работы зачастую связаны с высокими требованиями к квалификации или недостаточным количеством рабочих мест. По словам эксперта, кроме экономии на налогах для работодателя есть и другой бонус - он избегает оформления всех необходимых документов и выплаты соответствующих пособий и льгот, связанных социальным обеспечением.

"Важно, что неофициальная занятость влечет за собой значительные потери для государства в налоговых отчислениях. Такие потери несут негативные последствия на финансировании различных социальных программ и обеспечении государственных нужд", - заявил Паулаускас.

Он подчеркнул, что необходимо создать условия, которые будут способствовать официальному трудоустройству и защите прав работников.

Юрист Илья Русяев в свою очередь отметил, что чаще всего в "теневой" сектор уходят представители наиболее уязвимых слоев населения - молодежь, мигранты, жители сельской местности, неквалифицированные рабочие.

"Для них это один из немногих доступных способов получить работу и какой-то заработок - виной этому часто становятся именно компании, которые хотят сэкономить на неопытных и социально незащищенных сотрудниках, - заявил юрист. - Эту ситуацию подстегивает начавшаяся "гонка зарплат", когда в условиях недостатка кадров компании вынуждены повышать зарплаты ради конкурентоспособности на рынке труда. Вместе с тем, при официальном найме, нужно и сильно повышать отчисления за сотрудников".