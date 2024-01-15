В Минсельхозе озвучили причину роста цен на томаты и огурцы
Рост стоимости томатов и огурцов обусловлен сезонными факторами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
В ведомстве отметили, что объемы внутреннего производства овощей в целом обеспечивают достаточное предложение на рынке страны по доступной цене. Там подчеркнули, что наблюдаемая ситуация с ценами является нормой. Специалисты указали на то, что удорожание указанных овощей связано с переходом на продукцию защищенного грунта и наращиванием импорта.
Данные Росстата свидетельствуют об удорожании огурцов за минувший декабрь на 40,4%, томатов — на 5,5%.
Министерство прогнозирует снижение стоимости овощей предстоящей весной за счет поступления на рынок РФ нового урожая из парников.
Ранее сообщалось об удорожании яиц в российских магазинах осенью. Отмечалось, что в ноябре рост цен к октябрю достиг 15,07 процента. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на яйца выросли, так как россияне начали больше покупать этот товар, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт.