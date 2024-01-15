В Госдуму внесут законопроект о полках для местных продуктов

На рассмотрение Госдумы вынесут законопроект, который обяжет торговые сети продавать товары региона, в котором они расположены. Такая продукция будет составлять не менее 25% всего ассортимента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Таким образом, в каждом торговом объекте необходимо будет обеспечить наличие товаров, произведенных в субъекте Российской Федерации, где расположены эти магазины, в объёме не менее чеверти от всего ассортимента. Правила определения доли, согласно инициативе, установит правительство РФ.

Один из авторов инициативы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пояснил, что появление таких отделов «логистически выгодно», местные товары будут недорогими.

«Во-вторых, продукты останутся свежими, возрастет качество питания людей», — отмечает депутат.

Кроме того, инициатива будет способствовать развитию предпринимательства и рабочих мест.