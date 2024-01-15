В России упали поставки электроэнергии в Китай

Объем поставок электроэнергии из России в Китай по итогам 2023 года снизился на 34% в сравнении с 2022 годом и составил порядка 3,1 млрд кВт•ч, сообщает издание «Коммерсант». Таким образом экспорт вернулся к среднегодовым показателям за 2010–2020 годы.

По информации издания, снижение началось в августе, когда объем экспорта упал на 49,8% год к году. В сентябре снижение составило 47%, в октябре 72%, в ноябре 61%. Это было связано с ростом внутреннего потребления на Дальнем Востоке, аварийностью ТЭС и малой водностью ГЭС. В декабре и январе поставки в КНР идут только по двум ЛЭП 110–220 кВ, при этом объем экспорта упал на 80%, пишет «Коммерсант».

По словам ряда источников издания, снижение поставок происходит в том числе из-за затяжных аварийных и плановых ремонтов на объектах генерации на Дальнем Востоке. При этом в текущем отопительном сезоне регуляторы прогнозировали рост потребления электроэнергии в регионе сразу на 4,7%. Эксперты подчеркивают, что с точки зрения выполнения российской стороной своих экспортных обязательств снижение поставок до многолетних среднегодовых значений нельзя назвать критической ситуацией.

Ранее Приморское территориальное управление Росрыболовства сообщило, что экспорт дальневосточной рыбопродукции из Приморья в Китай в период с января по ноябрь вырос на 28,3% — более чем до 620 тысяч тонн. Согласно отчету по поставкам такой продукции, за аналогичный период прошлого года было оформлено 485 тысяч тонн рыбопродукции.