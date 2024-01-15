В МВФ оценили влияние искусственного интеллекта на рабочие места

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, технологии искусственного интеллекта (ИИ) окажут влияние на почти 40% рабочих мест в мире, заменяя некоторые из них и дополняя остальные. В своей колонке на сайте фонда Георгиева подчеркнула необходимость осторожного баланса политик для раскрытия потенциала ИИ, пишет РИА Новости.

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Согласно данным главы МВФ, среди развитых экономик доля рабочих мест, подверженных влиянию ИИ, составляет 60%, при этом половина из них получит от технологии преимущества. Для развивающихся экономик этот показатель составляет 40%, а для стран с низкими доходами — 26%.

Георгиева отметила возможности ИИ для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру. Однако она также признала риск увеличения неравенства и сокращения занятости в результате внедрения ИИ.