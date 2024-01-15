В МВФ оценили влияние искусственного интеллекта на рабочие места
По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, технологии искусственного интеллекта (ИИ) окажут влияние на почти 40% рабочих мест в мире, заменяя некоторые из них и дополняя остальные. В своей колонке на сайте фонда Георгиева подчеркнула необходимость осторожного баланса политик для раскрытия потенциала ИИ, пишет РИА Новости.
Согласно данным главы МВФ, среди развитых экономик доля рабочих мест, подверженных влиянию ИИ, составляет 60%, при этом половина из них получит от технологии преимущества. Для развивающихся экономик этот показатель составляет 40%, а для стран с низкими доходами — 26%.
Георгиева отметила возможности ИИ для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру. Однако она также признала риск увеличения неравенства и сокращения занятости в результате внедрения ИИ.
Ранее американская компания OpenAI обновила политику использования чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта (ИИ), удалив оттуда прямой запрет на применение своей технологии в военных целях.