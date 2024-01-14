Россельхознадзор: Азербайджан поставил в Россию более 2 млн яиц

По состоянию на 14 января 2024 года в Россию ввезено 2,1 миллиона штук куриных яиц из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«По состоянию на 14 января в Россию из Азербайджана ввезено 2,1 миллиона штук яиц», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что только за последние два дня через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезено 918 тысяч штук продукции для последующей реализации в РФ.