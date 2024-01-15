В Болгарии призвали убрать из учебников истории упоминания о сотрудничестве с РФ

В Болгарии призвали убрать из учебников истории упоминания о сотрудничестве с Россией. Министр обороны страны заявил, что Болгария должна «правильно» преподносить историю страны, и призвал убрать из учебников упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией. По его мнению, необходимо вычистить «факты, которые могут породить признательность к России». «Из поколения в поколение говорится, что Россия — наш друг и освободитель и мы должны быть внутренне благодарны ей за то, что она сделала, хотя в истории мы часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах», пишет Газета.ру.