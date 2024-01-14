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Путин: экономика России стала пятой в мире

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что страна укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала пятой в мире. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты спросили главу государства о том, какое влияние оказали санкции на развитие российской экономики в 2023 году.

«Несмотря на все ограничения и все сложности, с которыми мы сталкиваемся, экономика России стала первой в Европе по паритету покупательской способности», — отметил Путин.

Российский лидер отметил, что экономика России поднялась на пятое место в мире. Таким образом, добавил он, в топ-5 сейчас находятся Китай, США, Индия, Япония и Россия.

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Глава государства заметил, что стране следует еще многое сделать для укрепления своей независимости, суверенитета.

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