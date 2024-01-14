Рост экономики России в 2023 году превысил ожидания

Российская экономика может вырасти по итогам 2023 года более чем на 3,5%. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске, пишет РИА Новости.

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«У нас падение, вот мне Михаил Владимирович [Мишустин] сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%. <...> Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП», — сказал Путин.

По предварительной оценке министра экономического развития Максима Решетникова, которую он озвучил 30 декабря, рост ВВП России в 2023 году составит 3,5%.

Высокие темпы роста обеспечила прежде всего промышленность. Как сообщает Росстат, в третьем квартале ВВП вырос на 5,5% за счет усиления внутреннего спроса.

«Экономику разогрел бурный взлет промышленности. <...> Занятость в реальном секторе повышается самыми быстрыми темпами за 23 года. Обрабатывающая промышленность за 11 месяцев 2023-го прибавила 7,5%», — отмечает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета.

По данным ЦБ РФ, загрузка мощностей в промышленности во втором квартале достигла 80,9% — исторического максимума. Компании инвестировали в обновление оборудования и наращивание производства.

В то же время экономика Европы в 2023 году вошла в рецессию. ВВП сократится в 10 странах ЕС, включая Германию. По данным Федерального статистического управления ФРГ, в ноябре промпроизводство в стране упало на 5% в годовом выражении.