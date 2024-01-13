В Киеве рассказали о подорванной экономике Украины

Ракетные удары Вооруженных сил (ВС) России привели к уничтожению аэродромов и предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

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По его словам, российская сторона бьет «сейчас очень штучно, точно».

«Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия ВПК, наносят удары по подстанциям. То есть идет уничтожение инфраструктуры», — отметил специалист.

По мнению эксперта, на этом фоне заявления Киева о «грандиозном росте» экономики выглядят нелепо. Он уточнил, что экономика Украины не может расти, так как «миллионы людей выехали, подорваны десятки тысяч предприятий».