В Конгрессе договорились о продлении финансирования ведомств США

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей относительно законопроекта, предусматривающего продление финансирования одних правительственных структур до 1 марта, а других - до 8 марта. Об этом говорится в заявлении лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, опубликованном в воскресенье.

Законодатель отметил, что рассчитывает на принятие согласованного документа Конгрессом в ближайшие дни, чтобы президент США Джо Байден мог подписать его до 19 января. Это должно позволить предотвратить приостановку финансирования работы правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.