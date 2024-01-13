Эксперт объяснил рекордный рост торговли между РФ и КНР

В 2023 году российско-китайский товарооборот достиг 240 миллиардов долларов, увеличившись на 26 процентов, сообщили в Главном таможенном управлении КНР. У этого роста есть свои причины, считают местные эксперты, мнение которых приводит издание Global Times.

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Одной из главных причин динамичного роста двусторонней торговли является высокий уровень политического сотрудничества и координации. Именно это способствует расширению экономических связей, считает президент Института изучения регионального сотрудничества России и Китая Сун Куй.

КНР и РФ выступают примером взаимодействия крупных держав в современных условиях. На основе принципов взаимной выгоды и рыночной обоснованности Россия и Китай продвигают новую модель промышленного сотрудничества, в частности в сфере автотранспорта, одновременно с развитием других направлений, например сельского хозяйства, уточняет эксперт.

Отдавая должное энергетической составляющей двустороннего сотрудничества, которая вносит существенный вклад, нужно иметь в виду и другие факторы. Прежде всего переход на использование юаня в расчетах, подчеркивает специалист.