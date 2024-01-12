Эксперты спрогнозировали падение доллара на следующей неделе

Курс доллара на неделе с 15 по 21 января упадет на 1,13 рубля до 87,28 рублей. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» финансовые эксперты.

Также, по их словам, на следующей неделе подешевеют и другие иностранные валюты. В частности, евро упадет на 1,33 рубля до 95,77 рублей, а юань — на десять копеек до 12,13 рублей.