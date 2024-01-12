Эксперты спрогнозировали падение доллара на следующей неделе
Курс доллара на неделе с 15 по 21 января упадет на 1,13 рубля до 87,28 рублей. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» финансовые эксперты.
Также, по их словам, на следующей неделе подешевеют и другие иностранные валюты. В частности, евро упадет на 1,33 рубля до 95,77 рублей, а юань — на десять копеек до 12,13 рублей.
При этом, согласно прогнозам экспертов, рынок акций наоборот ждет рост, который составит 1,7% к 21 января по индексу Мосбиржи. Кроме того на 2,5 доллара вырастут цены на нефть марки Brent. Ее стоимость на следующей неделе составит 80,7 доллара за баррель, заключили эксперты.
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