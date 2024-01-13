Во Франции уничтожили 27 миллионов новых монет

СМИ: Во Франции уничтожили 27 миллионов монет
Парижский монетный двор уничтожил 27 млн отчеканенных монет, так как Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный новый дизайн. Об этом сообщает издание Lettre.
«За шесть дней до приема [министра экономики] Брюно Ле Мэра Евросоюз отказался утверждать новый дизайн монет», — отмечается в материале.
В ЕС отказались от утверждения, так как звезды, символизирующие страны-члены Евросоюза, были плохо видны. В результате в Париже уничтожили тонны монет номиналом 10, 20 и 50 евроцентов.
Финансовые потери от произошедшего могут составить от 700 тысяч до 1,2 млн евро. При этом в Парижском монетном дворе заверили, что все выпущенные по ошибке монеты переработают для производства новых.
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