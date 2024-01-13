Во Франции уничтожили 27 миллионов новых монет

Парижский монетный двор уничтожил 27 млн отчеканенных монет, так как Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный новый дизайн. Об этом сообщает издание Lettre.

«За шесть дней до приема [министра экономики] Брюно Ле Мэра Евросоюз отказался утверждать новый дизайн монет», — отмечается в материале.

В ЕС отказались от утверждения, так как звезды, символизирующие страны-члены Евросоюза, были плохо видны. В результате в Париже уничтожили тонны монет номиналом 10, 20 и 50 евроцентов.