В России в декабре 2023 года годовая инфляция замедлилась до 7,42%

Годовая инфляция в России в декабре 2023 года замедлилась до 7,42% против 7,48% в ноябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,73%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в декабре подорожали на 1,49% по сравнению с ноябрем и возросли на 8,16% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,42% в месячном выражении и на 5,96% по сравнению с декабрем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 0,1% к ноябрьскому показателю и на 8,33% в годовом выражении.