НАЙРОБИ, 12 января. /ТАСС/. Власти Кении обнародовали планы направить в Россию до 10 тыс. граждан для дальнейшего трудоустройства. Об этом сообщает портал Nairobi Wire со ссылкой на пресс-секретаря президента Хуссейна Мохамеда.

Помимо России, кенийцы направятся на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Сербию и Израиль. "2500 вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев благодаря президенту Уильяму Руто. Дополнительные возможности также появятся на горизонте после заключения двусторонних трудовых соглашений: Германия: 250 тыс. рабочих мест, Израиль: 30 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве... Сербия: 20 тыс. рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении в Х, на которое ссылается портал.