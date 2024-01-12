Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

Рейтинг составлялся на основе цен в розничных магазинах в 82 странах. Так, средняя стоимость 12 куриных яиц в мире составляет 2,93 доллара (258,2 рубля). В России же 12 яиц можно приобрести за 1,34 доллара (118 рублей). Самые дорогие яйца в Новой Зеландии - 6,98 доллара.

Ранее президент Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в России. Об этом он рассказал на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа. Как отметил президент, в случае с ценами на яйца «вовремя не сориентировались». По словам главы государства, у россиян «немножко» выросли доходы, граждане начали приобретать больше продуктов, однако власти «не подумали» вовремя открыть импорт, передает «Радиоточка НСН».