Как война в Йемене повлияет на российский экспорт нефти

Военная операция США и Великобритании в Йемене пока никак особенно не повлияла на нефтяной рынок. В моменте, на новостях цены немного поднялись до 80,7 долл. за баррель (на 6%), но, несмотря на заголовки СМИ о "рванувших вверх котировках", уже через сутки вернулись к привычному с начала года уровню 78-79 долл. за баррель.

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С другой стороны, понятно, что если конфликт будет развиваться не по плану США и Британии, если продолжатся захваты нефтяных танкеров, или тем паче вовсе остановится судоходство в Красном море, то цены действительно могут быстро пойти вверх, а на каких-нибудь особо горячих новостях подскакивать выше 100 долларов за баррель.

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При этом говорить, что нефтяной рынок в этом случае ожидает коллапс, преждевременно. Окружной маршрут, пусть и увеличивающий транспортные расходы, существует, а объемы, которые придется направить по нему, не превышают 20% от всей морской торговли нефтью.

Через Красное море (Суэцкий канал и следующий за ним Баб-эль-Мандебский пролив) ежедневно проходят около 9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Самое неприятное в сложившейся ситуации, что после эмбарго Европы на импорт российской нефти, этот маршрут стал для нас очень важен. Почти все наше сырье и топливо из балтийских и черноморских портов, чтобы избежать долгого пути вокруг Африки, перед тем как попасть в Индию или Китай, проходит через эти водные артерии. Через Красное море отправляется до 80% морских поставок наших нефти и нефтепродуктов. Но, как уже было сказано, в случае серьезных проблем, перенаправить экспорт другим путем возможно.

Как отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, основные потери понесут российские компании. Танкерам с нефтью и нефтепродуктами из РФ при использовании западного маршрута поставок придется огибать западное побережье Африки, а затем выходить в Индийский океан, что увеличит продолжительность транспортировки на срок от 10 до 14 дней. После эмбарго ЕС на импорт российского сырья среднесуточный поток нефти и нефтепродуктов через транспортные артерии, прилегающие к Красному морю, вырос на 80%.

Если в 2021 году среднесуточный объем поставок нефти и нефтепродуктов через Суэцкий канал и нефтепровод SUMED (с берега Красного моря на север Египта) составлял 5,1 млн баррелей в сутки (б/с), то в первой половине 2023 года - 9,2 млн б/с. В свою очередь, поставки через Баб-эль-Мандебский пролив за тот же период увеличились с 4,9 млн б/с до 8,8 млн б/с соответственно, согласно оценке управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Сейчас же, после регулярных атак хуситов на танкеры, объемы транспортировки, конечно, снизились, уточняет эксперт.

Также этот маршрут важен для других крупнейших экспортеров нефти и топлива: Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии. Их поставки в Европу проходят по этому маршруту.

Поставщики с Ближнего Востока, скорее всего, временно сократят экспорт в Европу, перенаправив выпадающие объемы в страны АТР, считает Родионов. По его мнению, как следствие, в ближайшие месяцы будет происходить увеличение поставок нефти из США, Бразилии и Гайаны в страны ЕС.

А вот нефтяной экспорт США совсем не зависит от того, как будут развиваться события у берегов Йемена. У них могут возникнуть некоторые трудности с импортом нефти с Ближнего Востока, но здесь речь не идет о каких-то критических объемах.

Хуже всего в случае закрытия Красного моря для судоходства будет Европе, которая получала более 1 млн баррелей нефти в день из стран Ближнего Востока. Кроме того, после эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, по этому маршруту поставлялось в Европу топливо из Индии, в среднем - 231,8 тыс. баррелей в сутки, по данным Kpler. По иронии судьбы, делалось оно, в основном, из российской нефти. И вот его-то заменить Европе практически нечем.