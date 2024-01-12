Российские яйца назвали одними из самых дешевых в мире

Яйца в России по-прежнему остаются одними из самых дешевых и доступных в мире, а их производство второй год подряд находится на максимальном уровне. Об этом заявила генеральный директор отраслевого объединения Росптицесоюз Галина Бобылева, передает «Интерфакс».

По ее словам, в 2022 году было произведено 46,1 миллиарда яиц, а в прошлом — 46,3 миллиарда. По сравнению в с 2021 годом рост составил 1,4 миллиарда штук.

Бобылева отметила, что Россия входит в первую десятку стран мира по потреблению яиц на душу населения, а также остается шестым в мире производителем яиц и четвертым — мяса птицы. Отрасль готова и дальше увеличивать объемы производства при устойчивом спросе и гарантии реализации продукции. Эти гарантии могут дать долгосрочные контракты с торговыми сетями.

Глава Росптицесоюза заметила, что такие соглашения должны покрывать не менее 75 процентов производства, что позволит минимизировать риски спекулятивного роста цен.

Ранее Бобылева попросила не ждать снижения цен на яйца, о котором в декабре говорили чиновники. По ее оценке, текущий уровень стоимости продукта адекватен и нормален. Она напомнила, что объемы поставок из-за рубежа незначительны, к тому же импортные яйца не дешевле отечественных.