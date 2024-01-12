СМИ узнали, как Россия может ответить на конфискацию активов

Россия готовится к судебным тяжбам, чтобы помешать Западу конфисковать часть замороженных активов ЦБ РФ в пользу Украины. Банк России «сейчас близок к соглашению» с международными юридическими фирмами для представления интересов страны в случае юридического разбирательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. BFM.RU