Генсек НАТО примет участие в Давосском форуме
Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.
"15, 16 и 17 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет участвовать в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария", - говорится в заявлении.
В нем уточняется, что генсек альянса будет присутствовать на пленарном заседании.
"В рамках мероприятия он проведет двусторонние встречи с другими международными лидерами", - добавили в пресс-службе.