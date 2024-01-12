Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $80 за баррель впервые с 27 декабря 2023 года. RT на русском

К 13:45 мск Brent поднялась на 2,23%, до $80,23. В то же время нефть марки WTI торговалась на уровне $74,78 (+1,87%). ТАСС