Перечислены главные ожидания в российской экономике в 2024 году

В 2024 году российскую экономику ожидают важные события, которые отразятся на развитии страны и на гражданах. Агентство «Прайм» узнало все подробности.

В частности, в стране ожидается замедление роста экономики до 2,3%, говорится в публикации. Автор ссылается на официальный прогноз Минэкономразвития. При этом, по данным Банка России, темпы роста ВВП снизятся до 0,5-1,5%. Подчеркивается, что это связано с жесткой монетарной, бюджетной и налоговой политикой властей РФ.

Также прогнозируется, что инфляция в стране снизится до целевого уровня в 4%, отмечает агентство. Кроме того, в России будут поставлены новые долгосрочные цели, говорится в статье. В ней также упоминается о возможном появлении новых нацпроектов. Эти задачи будут реализованы после выборов президента РФ, уточняет автор.

Среди важных событий в новом году – пилотирование цифрового рубля, возможное обсуждение «большой приватизации», действие налога на доход от вкладов, добровольной программы долгосрочных сбережений граждан. Участники последней смогут получить софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, отмечается в статье.

Кроме того, в ней говорится о планах Минфина готовить основные направления налоговой политики на 2025-2027 годы, в которых могут появиться новации. Также агентство обращает внимание на то, что в наступившем году начнет постепенно сдуваться пузырь на рынке жилья, надутый льготными ипотечными программами. Кроме того, как отмечается, в 2024 году может решиться судьба замороженных российских активов на Западе.