Годовой экспорт Китая упал впервые с 2016 года

Экспорт Китая показал первое годовое снижение с 2016 года. Об этом пишет Bloomberg.

По результатам прошлого года КНР продала остальному миру товаров на $3,38 трлн, что на 4,6% меньше рекордного показателя 2022-го. Импорт за 12 месяцев упал на 5,5%, в результате чего профицит составил $823 млрд за год.

Экспорт в США снизился на 6,9% в декабре по сравнению с прошлым годом, а поставки в ЕС упали на 1,9%. Продажи региональным партнерам, включая Японию, Южную Корею и Юго-Восточную Азию, также упали.

Сокращение глобального спроса и падение цен нанесли ущерб основной опоре роста второй по величине экономики мира. Внутри страны под угрозой остается сектор недвижимости. Также продолжают расти опасения по поводу дефляции, что заставляет экономистов призывать к большей политической поддержке со стороны правительства.