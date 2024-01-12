Оценены последствия для рынка топлива в случае ответа Ирана на удары США в Йемене

Порядка 20% мировых поставок топлива будут под угрозой в случае возможных мер Ирана на фоне операции США и Великобритании в Йемене. Такое мнение приводит агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

По его данным, особое влияние на топливные рынки могут отказать потенциальные меры Ирана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив. В этом случае могут быть затронуты до 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Подчеркивается, что последствия закрытия Ормузского пролива в два раза превысят эффект для рынков горючего от конфликта на Украине.