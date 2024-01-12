Власти РФ взялись за борьбу с массовой подделкой рыбных консервов

Проблему массовой подделки рыбных консервов в России могла бы решить их маркировка. Проработать такое решение в конце декабря поручил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Доклад со своей позицией в правительство и Генпрокуратуру, которая и обратила внимание на фальсификат, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Роспотребнадзор и Россельхознадзор представят до 19 января.

Как выяснили органы прокуратуры, производители регулярно используют для консервов более дешевое сырье под видом дорогого. Например, подменяют сайру дальневосточной сардиной (иваси) или тихоокеанской сельдью, а поставляются такие подделки даже в школы и детские сады.

В рамках борьбы с проблемой ведомство аннулировало более 8,7 тысячи ветеринарных сопроводительных документов. В отношении отдельных производителей открыто уголовное производство.