В США повысили прогноз экспорта пшеницы из России

Министерство сельского хозяйства США в январском обзоре повысило на 1 млн тонн прогнозы экспорта пшеницы из России и ее сбора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новая оценка экспорта пшеницы из РФ составляет 51 млн тонн. При этом прогноз экспорта пшеницы из Евросоюза снизился на 1 млн тонн, до 36,5 млн тонн.

Прогноз сбора российской пшеницы в настоящее время составляет 91 млн тонн.

До этого вице-премьер России Виктория Абрамченко заявляла, что в стране в 2023 году предварительно собрали 147 млн тонн зерна, в том числе около 95 млн тонн пшеницы. Абрамченко отметила, что в целом в России в 2023 году удалось получить очень хороший результат по зерну. При этом, сказала она, «не было драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой».