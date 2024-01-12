Цены на нефть отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке

Цена эталонного сорта нефти Brent продемонстрировала рост на 2,5% в связи с ударами американских и британских войск по базам хуситов в Йемене. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость составила более $79 за баррель. Увеличились и фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) — на 2,4%, до $73,75 за баррель.

Как отмечается, динамика цен по большей части зависит от положения Ирана в данном конфликте. Если страна будет прямо вовлечена в него, под угрозу будет поставлена добыча и маршруты доставки нефти в регионе. Агентство назвало нынешнюю ситуацию фактором возвращения премии при продаже нефти за военные риски. Она показывала падение из-за того, что спрос замедлился, а предложение стран, которые не входят в ОПЕК+, увеличилось, говорится в публикации.