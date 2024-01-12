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Центробанк Бразилии объявил суточную забастовку

Центральный банк Бразилии приостановил в четверг на сутки большую часть своих операций. Об этом сообщает информагентство Brasil со ссылкой на Центральный профсоюз работников Центробанка (Sinal).

Центробанк Бразилии объявил суточную забастовку
© РИА Новости

Служащие Центрального банка начали 11 января забастовку, которая продлится сутки. Агентство сообщает, что "это решение вызвано недовольством служащих тем, как обходятся с их требованиями, в то время как другим категориям госслужащих предоставляются непропорциональные льготы".

Участники акции требуют от правительства страны индексации зарплат и дополнительных выплат за эффективность работы. Ожидается, что к акции присоединятся более 70% сотрудников бразильского ЦБ. Забастовка может привести к отключению большинства услуг, предоставляемых банком, сообщает агентство. Как следствие, это отразится на обслуживании рынков и простых граждан, отмечает агентство.

Одна из наиболее востребованных в Бразилии услуг, которые могут пострадать в результате забастовки ЦБ, - денежные переводы между частными счетами граждан. Этим сервисом пользуется большинство индивидуальных предпринимателей. Доля таких фирм составляет до 70% от общего числа компаний. В том числе, индивидуальные предприниматели обеспечивают функционирование практически всей сферы услуг в крупнейшей стране Южной Америки, заявляют организаторы акции.

В случае, если требования бастующих не будут выполнены, они намерены добиваться досрочной отставки руководителей ключевых структур банка, резюмирует Sinal.

Экономика
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