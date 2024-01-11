Эксперт объяснил возобновление американских закупок нефти из России
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил возобновление американских закупок российской нефти. Об этом сообщает «Лента.ру».
По его словам, закупки могли быть возобновлены случайно — США могли по ошибке закупить часть российской нефти в составе других смесей. При этом эксперт подчеркнул, что прежде всего необходимо дождаться комментария со стороны американской стороны.
«Речь о возобновлении закупок все же не идет, санкции сохраняются, исключений никто не делал. Надо дождаться пояснений со стороны американских регуляторов, но похоже, что в какой-то партии была часть нефти из России. Может, ее смешали с другими сортами, а потом перепродали. Это нормально, когда нефть меняет собственника по мере движения», — считает Юшков.
Эксперт также добавил, что в теории эта закупка могла быть выгодна поставщику из США, если он собирался перепродать её по более выгодной цене. Однако Юшков напоминает, что в США такие действия являются уголовным преступлением.
«9,9 тысячи баррелей, о которых идет речь, — это очень мало. Скорее всего, это часть объема, который в танкер выгрузили. Поэтому и думаю, что в какой-то танкер залили российскую нефть, а потом она перемешалась с другой. Ни о каком политическом решении речи не идет», — подытожил он.
Ранее стало известно, что в прошлом ноябре США совершили закупку российской нефти.