Эксперт объяснил возобновление американских закупок нефти из России

«9,9 тысячи баррелей, о которых идет речь, — это очень мало. Скорее всего, это часть объема, который в танкер выгрузили. Поэтому и думаю, что в какой-то танкер залили российскую нефть, а потом она перемешалась с другой. Ни о каком политическом решении речи не идет», — подытожил он.