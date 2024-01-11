В МВФ оценят влияние конфискации активов РФ на финансовую систему

Международный валютный фонд оценивает влияние возможной конфискации замороженных на Западе активов России на мировую финансовую систему. Об этом сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак, передает ТАСС.

По ее словам, в фонде считают, что решения по конфискации активов РФ или взиманию налогов с процентов от них должны принимать «соответствующие органы власти той или иной страны».

«Мы следим за продолжающимися обсуждениями. И в центре внимания МВФ к таким вопросам находится оценка последствий, потенциальных экономических последствий для каких бы то ни было наших стран-членов или последствий для международной денежно-кредитной системы», — отметила Козак.

Она указала, что оценки, которые сделает МВФ «будут зависеть от точных деталей тех действий, которые будут предприняты».