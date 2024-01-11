Эксперт по финансам объяснил, почему рубль резко укрепился

Резкое укрепление курса рубля на торгах Мосбиржи произошло на фоне планов Банка России с 15 января ежедневно продавать иностранную валюту на 15,9 млрд рублей, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Он пояснил, что это почти в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы.

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Как отметил эксперт, с середины декабря объемы продажи валюты Центробанком составляли 0,8 млрд рублей в день. Анонсированное увеличение продаж обусловлено в том числе возвращением регулятора к операциям в рамках бюджетного правила.

В ходе торгов 11 января курс рубля резко укрепился, сообщает издание. Так, доллар впервые с конца ноября приближался к 88,5 рубля, евро установил месячный минимум на уровне около 97,3 рубля, юань впервые с конца ноября опускался к 12,3 рублям. После этого произошла небольшая коррекция потерь иностранных валют.