Аналитик объяснил, как повлияет на рубль продажа валюты Минфином

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов усомнился в том, что продажа валюты Министерством финансов сможет определить ситуацию на валютном рынке. В беседе с агентством «Прайм» он заявил, что в настоящее время важную роль играет соотношение спроса импортеров и предложения от экспортеров.

Сегодня стало известно о планах Минфина начать продавать валюту с 15 числа. Процесс закончится 6 февраля. Сумма, которая будет направлена на операции по бюджетному правилу — 69,1 миллиарда рублей. По мнению Антонова, ситуация должна ограниченным образом отразиться на динамике нацвалюты. Он напомнил о том, что ежедневный объем продаж составит 4,1 миллиарда рублей. Это менее 3 процентов рынка, отметил эксперт.

Среди факторов, влияющих на курс «американца» — спрос и предложение, уточнил специалист. Антонов отметил, что вливания от Минфина в данном случае не слишком важны, поскольку со стороны продавцов выступают экспортеры, а со стороны покупателей - импортеры.

Ранее стало известно о возобновлении регулятором с 9 января проведения операций на внутреннем валютном рынке, которые связаны с пополнением и использованием средств ФНБ.