Курс евро опустился ниже 97 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 09:50 мск, евро снижался на 0,2% - до 96,97 рубля.

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрировал положительную динамику ведущих индексов, затем перешел к разнонаправленному движению, свидетельствуют данные торгов. На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,04%, до 3 182,5 пункта, индекс РТС - на 0,45%, до 1 137,07 пункта.

По данным торговой площадки на 10:15 мск, индекс Мосбиржи перешел к снижению и составлял 3 180,26 пункта (-0,03%). Индекс РТС замедлил рост и находился на уровне 1 135,7 пункта (+0,33%).