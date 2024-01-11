В Россельхознадзоре высказались о ситуации с поставками фруктов из Эквадора
В Россельхознадзоре сообщили об отсутствии сложностей с ввозом фруктов в Россию из Эквадора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Основные импортируемые фрукты из страны в РФ — бананы и ананасы, отметили в Россельхознадзоре. Там обратили внимание на то, что в прошлом году государству удалось поставить более миллиона тонн бананов и более 700 тонн ананасов.
Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Он был установлен в связи с серией бунтов в тюрьмах и побегом лидеров крупнейших банд. Режим будет действовать 60 дней. Власти планируют задействовать вооруженные силы для того, чтобы добиться восстановления контроля над пенитенциарной системой.
В ряде городов страны проходят беспорядки из-за действий правительства.
Ранее президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина заявила РБК, что контрагенты направили российским импортерам предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов. Как отметила собеседница, партнеры предупредили, что в Эквадоре нарастает паника, вызванная мятежом мафии.