СМИ узнали, как Россия может ответить на конфискацию активов

Россия подготавливает судебный иск, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или Европы конфисковать часть замороженных активов Банка России в размере $300 млрд в пользу Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников в Москве.

По данным агентства, российские чиновники пришли к выводу, что изъятие замороженных активов РФ маловероятно. При этом Центробанк РФ близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов Москвы в случае судебного разбирательства.

По словам источников Bloomberg, Москва также заказывала экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах.

Чиновники, участвовавшие в обсуждении, уверены, что рассмотрение дела в суде предотвратит любой перевод средств Украине, даже если Россия не сможет перехватить контроль над деньгами, говорится в статье. Кроме того, по их мнению, у Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для ареста на основании законодательства, принятого после замораживания активов.