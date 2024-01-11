Минфин в январе продаст валюты и золота на 69,1 млрд рублей

С 15 января Минфин перейдет к продажам валюты. Это связано с тем, что за период декабря 2023 года нефтегазовые доходы бюджета оказались на 199,9 млрд ниже, чем прогнозировалось. Ura.Ru
"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд рублей", - говорится в сообщении. ТАСС
Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в первом месяце 2024 года составит 130,8 млрд рублей. При этом отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило минус 199,9 млрд рублей. Frank Media