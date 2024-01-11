Миру предсказали взрывной рост сферы СПГ

Мир пытается отказаться от ископаемого топлива, но вместо этого получает рекордный приток газа. Крупнейшая в истории волна мегапроектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) вот-вот достигнет пика, поскольку отрасль делает ставку на свое место в чистом энергетическом переходе. Об этом пишет Bloomberg.

Пока делегаты ежегодных переговоров ООН по климату в Дубае отмечали ноябрьскую историческую сделку по отказу от ископаемого топлива, десятки тысяч рабочих в Катаре, всего в нескольких милях через Персидский залив, преследовали другую цель: сделать крупнейшее в мире экспортное предприятие СПГ еще больше, уточняет издание.

Видео дня

В то время как некоторые считают, что пик спроса на нефть приближается, а уголь, вероятно, столкнется с медленным, но стабильным спадом, энергетический сектор делает ставку на то, что третье ведущее ископаемое топливо – природный газ – сохранит свое место в мировом энергобалансе как минимум до 2050 года.

Такой прогноз зависит от последней волны инвестиций в огромные терминалы по сжижению и экспорту сверхохлажденного СПГ для стран, которые пока не готовы или не могут перейти на возобновляемые источники энергии.

В это же время в США на побережье Мексиканского залива началось строительство пяти гигантский площадок для приема СПГ. Два американских проекта нацелены на запуск уже в этом году, положив начало тому, что может стать последней в мире волной мегапроектов по ископаемому топливу, пишет агентство.