Минфин в январе продаст валюты и золота на 69,1 млрд рублей

В январе Минфин направит на продажу иностранной валюты и золота 69,1 млрд рублей, то есть ежедневный объем продажи будет составлять 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2024 года.