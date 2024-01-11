Власти отказались кормить россиян сверчками и личинками

Нет необходимости в том, чтобы кормить жителей России продуктами из сверчков и личинок насекомых. Такое мнение высказала вице-премьер Виктория Абрамченко, передает РИА Новости.

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Страны Запада рассчитывают найти альтернативу мясу крупного рогатого скота, поскольку не поддерживают его производителей из-за желания снизить выбросы метана. Однако рацион людей в любом случае не должен содержать пищу из насекомых, подчеркнула Абрамченко.

«Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить», — сказала вице-премьер.

Она добавила, что из насекомых предлагается делать корм для рыб, в России достаточно качественных зерновых и бобовых культур, богатые растительным белком.

В начале декабря минувшего года издание «Подъем» со ссылкой на заявление главы ставропольской компании Антона Стокоза сообщило, что в России в ближайшем будущем появится возможность приобрести быстроразваривающуюся лапшу, изготовленную из сверчковой муки. При этом жители Ставрополя, Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга уже имели возможность попробовать эту лапшу на презентации.